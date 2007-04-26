Тимошенко призывает Ющенко принять жесткие меры

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО принять жесткие меры для нормального проведения досрочных парламентских выборов 24 июня, в частности, сделать дееспособными Центральную избирательную комиссию и Генеральную прокуратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам после встречи с Генеральным секретарем Совета Европы Терри ДЭВИСОМ.

Ю.ТИМОШЕНКО как гражданка Украины поблагодарила Президента за то, что он пошел навстречу тем политическим силам, в частности, Партии регионов, СПУ и КПУ, которые не успели, по ее словам, подготовиться к выборам, провести свои съезды и другие организационные мероприятия.

Она также опять призвала В.ЮЩЕНКО отозвать судей Конституционного Суда, назначенных по его квоте.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, Президент должен принять жесткие меры для полноценной подготовки и проведения выборов 24 июня.

Отвечая на вопросы журналистов, какие это должны быть мероприятия, она отметила, что, в первую очередь, необходимо сделать дееспособными ЦИК и Генпрокуратуру.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.