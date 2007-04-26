Тимошенко призывает Ющенко принять жесткие меры

13:21, 26 апреля 2007
Политика
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Лидерка БЮТ уточнила какие

Юлия Тимошенко выступает перед участниками митинга на Европейской площади. Киев, 20 апреляЛидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО принять жесткие меры для нормального проведения досрочных парламентских выборов 24 июня, в частности, сделать дееспособными Центральную избирательную комиссию и Генеральную прокуратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам после встречи с Генеральным секретарем Совета Европы Терри ДЭВИСОМ.

Ю.ТИМОШЕНКО как гражданка Украины поблагодарила Президента за то, что он пошел навстречу тем политическим силам, в частности, Партии регионов, СПУ и КПУ, которые не успели, по ее словам, подготовиться к выборам, провести свои съезды и другие организационные мероприятия.

Она также опять призвала В.ЮЩЕНКО отозвать судей Конституционного Суда, назначенных по его квоте.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, Президент должен принять жесткие меры для полноценной подготовки и проведения выборов 24 июня.

Отвечая на вопросы журналистов, какие это должны быть мероприятия, она отметила, что, в первую очередь, необходимо сделать дееспособными ЦИК и Генпрокуратуру.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.

 

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