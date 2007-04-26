Мороз обвиняет Ющенко в попытке узурпации власти

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что появление второго указа Президента о роспуске ВР является попыткой узурпации власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания парламента.

Председатель ВР отметил, что в момент появления второго указа главы государства он находился с официальным визитом в Литовской Республике.

По его словам, литовские политики и журналисты интересовались, как можно объяснить такую позицию Президента. «Мне трудно комментировать то, что не поддается комментариям», - сказал А.МОРОЗ.

Кроме того, по словам А.МОРОЗА, сейчас трудно комментировать такой указ, поскольку он является «политической нелепостью».

Председатель ВР также отметил, что появление второго указа главы государства свидетельствует, что со стороны Президента, его окружения и оппозиции есть попытка избежать заключения Конституционного Суда относительно указа Президента от 2 апреля.

Председатель ВР отметил необходимость разработать новое представление в КС. При этом, по его словам, «нужно освободить парламент от оценок того, что не оценивается».

А.МОРОЗ также отметил, что появление второго указа Президента побуждает парламент к продолжению работы, чтобы можно было принять новые правовые решения. При этом он призвал депутатов быть сдержанными и трезво оценивать ситуацию. «Депутаты ВР должны продемонстрировать уважение к Конституции и помочь Президенту войти в конституционное поле», - сказал он.

А.МОРОЗ также отметил, что появление указа «является покушением на конституционный строй, вмешательством в деятельность парламента. Это попытка узурпации власти», - сказал председатель ВР.