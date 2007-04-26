Бютовец Олийнык предлагает украинцам даже ночью не выключать телевизор

Член фракции БЮТ Владимир ОЛИЙНЫК выступает за одновременное проведение досрочных парламентских и президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Верховной Рады.

По словам В.ОЛИЙНЫКА, украинскому народу «со вчерашнего дня, ложась спать, нельзя выключать телевизор, потому что в любой момент может прозвучать вещь, которая не прибавит ни покоя, ни стабильности».

Как сказал народный депутат V созыва В.ОЛИЙНЫК, 2 апреля вышел указ Президента Украины, который можно охарактеризовать как «не соответствующий по сути Конституции, а по форме его нужно выполнять».

Он считает, что нынешний обнародованный указ Президента о досрочных выборах (от 26 апреля) означает, что Президент «признал этот факт».

По мнению В.ОЛИЙНЫКА, Президент Виктор ЮЩЕНКО признал, что «действовал не в пределах тех полномочий, которые ему предоставлены Конституцией».

Он спросил: «Кто будет отвечать за всю ту потасовку, которая происходит в стране?» и добавил: «Страшно то, что указы появляются на бис», а «Украина - не эстрада».

По словам В.ОЛИЙНЫКА, в свое время Президент сделал вид, что не заметил, что двое народных депутатов (речь идет о бывших социластах Иосифе ВИНСКОМ и Галине ГАРМАШ - УНИАН) перешли из коалиции в оппозицию. Он отметил, что это свидетельствует о двойных стандартах, к которым прибегает Президент Украины.

По его словам, именно В.ЮЩЕНКО начал «менять волеизъявление украинского народа», когда в свое время освободил от должности премьер-министра лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО, которую поддерживали избиратели.

Именно из-за того, что «нашеукраинца» Петра ПОРОШЕНКО хотели назначить Председателем ВР, и не сложилась демократическая коалиция, и это было изменением воли украинского народа, заявил В.ОЛИЙНЫК.

По его мнению, нынешняя коалиция была создана демократическим способом.

В.ОЛИЙНЫК высказался за проведение досрочных парламентских выборов вместе с президентскими, потому что «Президент ненадлежащим образом выполняет свои конституционные обязанности».

Он отметил, что без внесения изменений в законодательство, без договоренностей политических сил о дате выборов, сегодняшняя ситуация будет оставаться неизменной и побежденные не будут признавать результатов выборов, а тогда возможны новые перевыборы.

В.ОЛИЙНЫК отметил, что на новые парламентские выборы нужно идти с измененным законодательством, «в частности, с открытыми списками».

Он подчеркнул, что во время съезда БЮТ были нарушения, и подверг острой критике, в частности, заместителя председателя фракции БЮТ Богдана ГУБСКОГО. По его словам, речь идет не «о личных отношениях, а о принципе».

«Кто делал рейдерскую атаку на «Черкассыоблгаз»? ГУБСКИЙ. Кто половину города отключил от газа? ГУБСКИЙ. Кто бесчинствует на землях Киевской области? Спросите - и вы услышите», - сказал В.ОЛИЙНЫК.

По его словам, в избирательных списках БЮТ есть «бизнес-партнеры БАКАЯ».

В.ОЛИЙНЫК подчеркнул, что сегодня «идет борьба не за Украину, не за интересы Украины, а продолжается борьба за власть между кланами, которые очень далеки от интересов Украины».