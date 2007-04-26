Шаповал: у КС нет оснований принимать решение по указу от 2 апреля

Представитель Президента в Конституционном Суде Украины Владимир ШАПОВАЛ считает, что у КС нет оснований для продолжения рассмотрения первого указа Президента о роспуске парламента (от 2 апреля).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

По словам В.ШАПОВАЛА, в соответствии с первым пунктом указа Президента о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов на 24 июня (указ от 26 апреля), отменяется указ Президента от 2 апреля. Таким образом, сказал В.ШАПОВАЛ, оснований для продолжения производства у КС на сегодня нет.

Теперь, отметил он, «будем ждать реакцию Конституционного Суда».

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.

17 апреля Конституционный Суд начал рассмотрение представления 53 народных депутатов V созыва относительно конституционности указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады от 2 апреля.