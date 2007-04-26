Коалиция будет жаловаться в КС на новый указ Ющенко

Представители коалиции обратятся с новым представлением в Конституционный Суд Украины по поводу второго указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады и внеочередных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила координатор парламентского большинства, лидер Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА.

«Мы готовим такое обращение», - сказала она.

При этом Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что представители коалиции хотят дождаться официального обнародования указа главы государства в печатных СМИ.

После этого, сказала она, начнется сбор подписей народных депутатов под соответствующим представлением, а также будет сформулирован текст этого представления.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым определил новую дату внеочередных выборов в Верховную Раду Украины – 24 июня 2007 года.

Указ Президента «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» опубликован в издании «Офіційний вісник Президента України». Специальный выпуск информационного бюллетеня вышел в печати 26 апреля, в день подписания указа.

17 апреля Конституционный Суд начал рассмотрение представления 53 народных депутатов V созыва о конституционности указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады от 2 апреля.