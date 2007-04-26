Верховная Рада готовит реакцию на ”шуры-муры” Ющенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК считает, что парламент должен отреагировать на намерения Президента Виктора ЮЩЕНКО и его окружения изменить руководителя Генпрокуратуры, не привлекая к этому ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАРТЫНЮК заявил сегодня во время пленарного заседания ВР.

«Необходима реакция ВР на очередные шуры-муры, которые делаются вокруг Генеральной прокуратуры», - сказал он.

При этом А.МАРТЫНЮК отметил, что сегодня у Президента и его окружения «чешутся руки» заменить руководство Генпрокуратуры, обойдя рассмотрение этого вопроса в ВР.

«И здесь мы должны сказать свое слово», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля на пресс-конференции в Киеве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подверг критике Генеральную прокуратуру Украины за неспособность обеспечить верховенство закона.

На вопрос о возможном увольнении генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО, В.ЮЩЕНКО сказал: “Я сейчас не даю ответ, я хочу просто поднять его как проблему. Все это необходимо делать правовым, действующим способом, чтобы страна, нация, любая политическая сила начали привыкать жить по закону”.

В тот же день оппозиционные политические силы и участники митинга оппозиции “Заколоту – ні! Виборам – так!” в резолюции митинга призвали Президента немедленно отправить в отставку генпрокурора А.МЕДВЕДЬКО и министра внутренних дел Василия ЦУШКО.