Богатырева: коалиция пока не будет инициировать импичмента Президенту

Коалиция пока не собирается инициировать вопроса об объявлении импичмента Президенту Украины, несмотря на появление второго указа главы государства относительно досрочных выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщила координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА.

Она напомнила, что коалиция и ранее не инициировала такого вопроса. «Мы остаемся на той позиции, которую выразил премьер-министр, что это не является нашей целью», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Она отметила, что диалог между сторонами конфликта все равно должен продолжаться.

Кроме того, по ее словам, рабочая группа, которая начала работать вчера, должна все равно продолжать свою деятельность для поиска компромисса.

При этом Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что в связи с появлением второго указа Президента пакет вопросов, которые должны быть согласованы, только увеличился.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым определил новую дату внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, – 24 июня 2007 года.

Народный депутат V созыва Тарас ЧОРНОВИЛ (фракция Партии регионов) призывает коалицию поддержать идею о начале процедуры импичмента Президенту Украины.