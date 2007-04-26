Мартынюк боится, что Ющенко запретит ему дышать

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК считает, что второй указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске ВР невозможно выполнить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания ВР.

«Я уверен, что он не будет выполнен, поскольку Конституционный Суд признает его неконституционным», - сказал А.МАРТЫНЮК.

По его словам, указ Президента «не выдерживает никакой критики». В частности, отметил А.МАРТЫНЮК, нелепой является ссылка Президента в вопросе роспуска ВР на 90 ст. Конституции.

Кроме того, по мнению первого заместителя председателя ВР, второй указ Президента «еще немилосерднее, чем первый».

По словам А.МАРТЫНЮКА, первый указ позволял нынешнему составу ВР продолжать исполнять свои обязанности. «А в этом такого разрешения нет. Я не исключаю, что когда появится третий указ, тогда нам и дышать запретят», - заявил А.МАРТЫНЮК.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент В.ЮЩЕНКО подписал указ, которым определил новую дату внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, – 24 июня 2007 года.