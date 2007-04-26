Коммунисты думают, что на Ющенко действует диоксин

Компартия считает, что коалиция может согласиться на проведение выборов 24 июня лишь вместе с президентскими выборами.

Об этом с трибуны в четверг заявил представитель КПУ Николай Кравченко.

"Мы сегодня должны говорить, что 24 июня пройдут выборы, если они будут проведены одновременно с выборами президента", - сказал он.

"Если это так, то мы идем на выборы. Нет – это мы не дадим в жесткой форме провести эти выборы", - добавил он.

Кравченко также предлагает "решить проблему ЦИК", которая будет делать все, чтобы выполнить этот указ.

"Поэтому я считаю, что ЦИК должен быть заблокирован. Если он будет заблокирован, мы не дадим возможности провести выборы", - сказал он.

Кравченко также высказал мнение, что коалиция "не использует" людей, которые ее поддерживают, "правильно".

"Почему мы сегодня не заблокировали СБУ, чтобы они не делали налеты на правительственные организации, почему мы не выставили 10 тысяч человек рядом с секретариатом", - сказал он.

Кравченко также предлагает "требовать от общества проведения медицинского обследования президента".

"Он был отравлен диоксином, и какое влияние на его психическое состояние этот диоксин осуществил, мы не знаем. Поэтому с этой позиции мы должны бить на то, что указ не только неконституционный а и вызванный болезнью президента", - сказал Кравченко.

Украинская правда