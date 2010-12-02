Майдан встретил новую редакцию Налогового кодекса салютом

Предприниматели, проводящие на Майдане Незалежности в Киеве акцию протеста против Налогового кодекса, салютом встретили решение Верховной Рады, которая учла все поправки Президента к настоящему документу и сохранила таким образом налоговые права предпринимателей в существующих границах.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на Майдане Незалежности находится около тысячи участников акции.