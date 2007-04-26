Чорновил увидел связь между указом Президента и Чернобылем

Народный депутат V созыва Тарас ЧОРНОВИЛ (фракция Партии регионов) призывает коалицию поддержать идею о начале процедуры импичмента Президенту Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Верховной Рады, отметив, что официального решения по этому поводу во фракции Партии регионов еще не принималось.

Т.ЧОРНОВИЛ призвал приостановить переговоры с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, поскольку «сегодня понятно, что продолжение переговоров дальше с Президентом Украины не имеет никакого значения».

По его словам, сегодня на заседании фракции Партии регионов большинством депутатов фракции рекомендовалось прекратить переговоры с В.ЮЩЕНКО до тех пор, «пока он не вернется в конституционное поле».

Т.ЧОРНОВИЛ заметил, что также на заседании рекомендовалось согласно Конституции Украины начать процедуру импичмента Президенту «как человека, осуществившему уголовные преступления, не выполняющему Конституции Украины и толкающему Украинское государство к беспорядку, к хаосу и к беззаконию».

По его мнению, для начала процедуры импичмента имеются «абсолютно все основания».

Он отметил, что 226-ю голосами депутатов должна быть создана следственная комиссия ВР, назначен специальный следователь и специальный прокурор, которые установят, осуществлял ли Президент Украины «криминальные действия».

Как считает Т.ЧОРНОВИЛ, Президент В.ЮЩЕНКО издал «32 незаконных указа только за последний период, отказывается выполнять решение судов и совершает действия по прикрытию преступных действий «дорогих друзів», то есть непосредственного окружения, своих подчиненных».

По его словам, указ Президента, который вышел в годовщину Чернобыля, является свидетельством того, что в Украине происходит «духовный правовой Чернобыль».

Т.ЧОРНОВИЛ призвал народ Украины, как и во время аварии на ЧАЭС, «как можно скорее объединиться и выходить на преодоление последствий такой правовой катастрофы».

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Президент В.ЮЩЕНКО подписал указ, которым определил новую дату внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, – 24 июня 2007 года.