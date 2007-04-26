Милиция перекрыла все подходы к Конституционному Суду

Около 3 тысяч сторонников оппозиции и 3 тысяч сторонников коалиции проводят митинг возле здания Конституционного Суда в Киеве.

Оппозиционеры держат в руках флаги Блока Юлии Тимошенко, партии "Народный Союз Наша Украина" и партии "Реформи і порядок". Сторонники коалиции держат флаги Партии регионов и государственные флаги.

Сотрудники милиции охраняют все входы в КС и не допускают митингующих к зданию. Милиция также перегородила улицы, на которых стоят митингующие, для проезда транспорта. Они также охраняют ближайшие дворы.

"Українські Новини"