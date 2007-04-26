Мороз рассчитывает на легкую руку чужого президента

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ надеется, что Президент Литовской Республики Валдас АДАМКУС может приехать в Украину и помочь в разрешении политического конфликта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом А.МОРОЗ сказал в четверг журналистам после встречи из В.АДАМКУСОМ (председатель ВР находится в Литве с официальным визитом).

А.МОРОЗ сказал: «Если возникнет необходимость, я рассчитываю на «легкую руку» Президента, поскольку он ее имеет, чтобы он приехал в Украину и помог свести стороны, которые по каким-то причинам не могут договориться. Опыт у него большой, я думаю, что это было бы полезно».

По словам председателя Верховной Рады Украины, общение с В.АДАМКУСОМ, «который, по-видимому, больше всего сделал для организации отношений между Литвой и Украиной», еще раз убедило в том, что перспективы наших взаимоотношений хорошие, в том числе для решения проблем, которые существуют в Украине.

А.МОРОЗ объяснил, что Президент Литвы «выражает позицию Европы, которая сводится к тому, что в основе должна быть Конституция, правовые решения, в том числе решения Конституционного Суда, демократические принципы».

Президент Литвы в интервью журналистам поблагодарил председателя Верховной Рады за возможность посетить Украину с официальным визитом, поскольку, по его словам, это позволяет еще больше укрепить отношения между нашими народами и странами. «Это подтверждает то, что мы хотим видеть Украину крепким, демократическим государством, которое опирается на волю самих людей. Нашим самым искренним желанием является то, чтобы все проблемы решались на основе Конституции и на правовой основе», - отметил В.АДАМКУС.

Он выразил убеждение, что украинский народ «имеет силу и волю, чтобы решить все проблемы своими силами».