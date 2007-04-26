Яценюк на два дня уехал в Вену
09:33, 26 апреля 2007Политика
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Программа визита
Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК отбыл с однодневным рабочим визитом в Вену.
Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Андрей ДЕЩИЦА, программой визита министра предусмотрены встречи с министром по европейским и международным делам Австрии Урсулой ПЛАССНИК и Генеральным секретарем ОБСЕ Марком-Перрином де БРИШАМБО.
А.ЯЦЕНЮК примет участие в очередном заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Кроме того, в ходе визита в Австрию запланировано выступление министра иностранных дел Украины перед слушателями Венской дипломатической академии.
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