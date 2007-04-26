Янукович срочно возвращается в Украину из-за Ющенко

09:16, 26 апреля 2007
Политика
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Левочкин назвал Указ Президента странным

ЯнуковичПремьер Янукович сокращает визит в Узбекистан из-за Указа Президента о перенесении досрочных выборов.

Об этом сообщил в Ташкенте руководитель аппарата главы украинского правительства Сергей Левочкин, передает Радио Свобода.

Решение Виктора Ющенко Левочкин назвал странным.

Виктор Ющенко вчера подписал Указ о проведении досрочных парламентских выборов 24 июня.

Премьер-министр Виктор Янукович, находясь в Узбекистане, принимает участие в украинско-узбекском форуме бизнеса.

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