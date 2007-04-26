Янукович срочно возвращается в Украину из-за Ющенко

Левочкин назвал Указ Президента странным

Премьер Янукович сокращает визит в Узбекистан из-за Указа Президента о перенесении досрочных выборов. Об этом сообщил в Ташкенте руководитель аппарата главы украинского правительства Сергей Левочкин, передает Радио Свобода. Решение Виктора Ющенко Левочкин назвал странным. Виктор Ющенко вчера подписал Указ о проведении досрочных парламентских выборов 24 июня. Премьер-министр Виктор Янукович, находясь в Узбекистане, принимает участие в украинско-узбекском форуме бизнеса.

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