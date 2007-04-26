Народный депутат от Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ будет инициировать импичмент Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО после его сегодняшнего заявления о назначении внеочередных выборов в парламент на 24 июня в 2007 г.

Об этом Т.ЧОРНОВИЛ заявил в эфире “5-го канала”.

По мнению депутата, единственным выводом из нового указа Президента может быть лишь то, что В.ЮЩЕНКО "признал, что нарушил Конституцию своим первым указом".

"Он боится решения Конституционного Суда, и все поняли, что там было нарушение", - цитирует Т.ЧОРНОВОЛА “Украинская правда”.

Он также назвал "полным правовым нигилизмом" слова Президента о том, что Рада не работала на протяжении месяца.

Депутат допустил, что и новый указ Президента коалиция обжалует в КС.

Кроме того Т.ЧОРНОВИЛ заявил, что будет инициировать импичмент Президента 26 апреля, на заседании фракции .

"Когда человек во второй раз наступает на такие грабли, то речь должна идти о досрочных выборах Президента. Президент поставил себя вне Конституции, потому что это полный абсурд. И он признал, что он - нарушитель Конституции, - заявил Т.ЧОРНОВИЛ.

"Когда человек, дождавшись решения КС, убегает от его решения, мне кажется, что дальше говорить о гарантировании Конституции нельзя. Мне кажется, что ЮЩЕНКО больше не может быть Президентом", - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым определил новую дату внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, – 24 июня в 2007 г. Об этом глава государства заявил в телеобращении к народу Украины.

„С целью надлежащего проведения выборов, ради демократического политического решения проблем в жизни страны, и руководствуясь статьей 5 Конституции Украины, я подписываю Указ о назначении внеочередных выборов Верховной Рады Украины на 24 июня 2007 года”, - заявил глава государства. В то же время, Президент не объяснил, подписал ли он новый Указ о внеочередных парламентских выборах, упразднив предыдущий, или внес изменения в существующий указ от 2 апреля текущего года

В.ЮЩЕНКО заметил, что с момента переформатирования парламентской коалиции минул месяц. „Теперь Президент Украины в полной мере может реализовать свое право распустить парламент на основании статьи 90 Конституции Украины. Я убежден в юридической правоте и политической необходимости такого решения. Убежденн, что это решение понимает украинское общество, ответственные украинские политики, понимает народ”, - сказал В.ЮЩЕНКО.