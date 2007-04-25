С утра Генсек Совета Европы заглянет к Тимошенко и Кириленко

Завтра в 10.15 состоится встреча лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО с Генеральным секретарем Совета Европы Терри ДЭВИСОМ. Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, встреча состоится в офисе БЮТ по адресу: ул.Туровская, 13. Запланирован подход к прессе

В 11.30 в офисе партии “Наша Украина” (ул. Спасская, 37) состоится встреча председателя партии Вячеслава КИРИЛЕНКО с Генеральным секретарем Совета Европы. После встречи ожидается подход к прессе, сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Наша Украина".

Как сообщал УНИАН, 25-26 апреля Т.Дэвис посещает Украину по приглашению Президента Виктора ЮЩЕНКО.