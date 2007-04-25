28 апреля в 17.00 на Европейской площади в Киеве состоится митинг объединенной оппозиции под лозунгом “Через выборы к взаимопониманию”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, перед народом выступят лидеры оппозиции – Юлия ТИМОШЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО.

Как известно, сегодня проходят переговоры между оппозицией и коалицией, на которых “Наша Украина” и БЮТ настаивают на проведении досрочных выборов как единственном варианте выхода из политического кризиса, напомнили в пресс-службе.

В субботу во время митинга лидеры оппозиции выскажут свое виденье относительно выхода из политического кризиса и поддержке указа Президента Украины о досрочных парламентских выборах