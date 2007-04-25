Глава Верховного суда не хочет оставаться в составе СНБО

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО подал Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО заявление о выведении его из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного Суда Украины, свое решение В.ОНОПЕНКО обосновывает тем, что пребывание председателя Верховного Суда в составе Совета национальной безопасности и обороны не отвечает его правовому статусу, определенному статьей 107 Конституции Украины, согласно которой СНБО образуется при Президенте Украины для координации и контроля деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Это решение также обусловливается необходимостью обеспечения реализации конституционного принципа разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную.

В то же время В.ОНОПЕНКО отмечает, что в пределах определенных законом полномочий и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий для утверждения в Украине справедливого правосудия, создания эффективной и доступной для людей судебной системы с целью обеспечения надежной защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина как основных объектов национальной безопасности.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2006 года пленум Верховного Суда Украины утвердил в должности председателя ВСУ В.ОНОПЕНКО.

12 февраля 2007 года Президент своим Указом ввел В.ОНОПЕНКО в состав СНБО.