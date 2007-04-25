Совет ЕС: Ющенко с Януковичем должны договориться

Совет Европейского Союза убежден, что каким бы ни было решение Конституционного Суда, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должны найти политический консенсус для долговременной стабильности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге, выступая с заявлением от имени Совета ЕС, ее представитель Гюнтер ГЛОЗЕР.

«Конечно, Конституционный Суд должен принять решение, но для длительной стабильности в стране Президент Виктор ЮЩЕНКО и премьер Виктор ЯНУКОВИЧ должны найти политическое решение», - сказал он.

Представитель Совета ЕС отметил, что Верховный представитель ЕС по вопросам общей, внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА с самого начала политического кризиса внимательно следит за его развитием и поддерживает контакты со всеми основными политическими силами Украины.

Он также выразил надежду на то, что политический кризис в Украине будет разрешен мирным и демократическим путем.