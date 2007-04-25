Мороз думает, что кризис урегулируют за неделю-полторы

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ надеется, что в течение недели-полуторы политический кризис в нашем государстве будет урегулирован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он сказал сегодня во время встречи с министром иностранных дел Литовской Республики Пятрасом ВАЙТЕКУНАСОМ, которая состоялась в рамках двухдневного официального визита в Литву.

По просьбе министра А.МОРОЗ проинформировал его о текущей политической ситуации в Украине, в частности, о заседании рабочей группы, которая должна наработать предложения по выходу из кризиса. При этом он отметил, что основой компромисса должно стать уважительное отношение к заключению Конституционного Суда. «И Президент, и другие субъекты дискуссии обязаны найти решение, и оно будет найдено», ввиду невозможности проведения выборов в мае, убежден председатель Верховной Рады. При этом он подчеркнул, что в случае проведения досрочных выборов на будущее закладывается опасный прецедент, когда Президент будет досрочно прекращать полномочия парламентов, состав которых его не будет устраивать.

Также в ходе встречи с О.МОРОЗОМ глава внешнеполитического ведомства Литовской Республики выразил уверенность, что интенсификация межпарламентского диалога между Украиной и Литвой даст новый импульс развитию двусторонних отношений во всех сферах.

Председатель Верховной Рады Украины сообщил, что во время сегодняшней встречи с премьер-министром Литовской Республики Гядиминасом КИРКИЛАСОМ, среди прочего, обсуждался вопрос целесообразности проведения в Украине конференции, к участию в которой будут приглашены специалисты по Литве в сфере евроинтеграции.

В контексте обсуждения евроинтеграционных и евроатлантических устремлений Украины А.МОРОЗ высказался за необходимость обсуждения вопроса относительно формирования новой европейской системы безопасности. Касаясь сотрудничества с НАТО, председатель Верховной Рады Украины отметил, что он является сторонником выполнения всех соглашений с Альянсом. Однако, отметил он, вопрос вступления в НАТО должен быть решен исключительно путем референдума, что, кстати, записано в Универсале национального единства.

Говоря о вступлении во Всемирную торговую организацию, А.МОРОЗ напомнил, что парламент на прошлой сессии принял более 20 законов, необходимых для приобретения членства в ВТО. «Необходимо урегулировать внутриполитическую ситуацию, потому что это может затормозить процесс вступления в эту влиятельную организацию», - отметил председатель ВР.

Стороны также обсудили вопросы энергетической безопасности и снижения зависимости от внешних поставщиков энергоносителей. А.МОРОЗ при этом отметил необходимость государственной поддержки развития возобновляющихся источников энергии.

Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в транспортной сфере, в частности, о возможности увеличения объемов перевозок товаров грузовым комбинированным поездом «Викинг» по маршруту Ильичевск-Клайпеда.