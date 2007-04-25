Президент уволил феодосийского судью за ”личную заинтересованность”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Вадима КОПИЛЯНА от должности заместителя председателя Феодосийского городского суда Автономной Республики Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующий Указ Президент подписал сегодня, 25 апреля.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН сообщил, что основанием для увольнения стали решения Совета судей Украины от 20 апреля с.г. и представление председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО. «Согласно указанному представлению Президенту было предложено уволить КОПИЛЯНА Вадима Анатольевича за грубое нарушение должностных обязанностей», – сказал И.ПУКШИН.

По его словам, речь идет о том, что заместитель председателя Феодосийского городского суда «проявил личную заинтересованность в приеме искового заявления, в передаче иска судье и вынесении решения, которым запрещалось Кабинету министров Украины, Государственному казначейству, другим центральным и местным органам исполнительной власти осуществлять какие-либо действия по выполнению Указа Президента Украины от 2 апреля с.г. «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины».

Как сообщал УНИАН, городской суд Феодосии 6 апреля прекратил действие указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, а 7 апреля – отменил свое решение.

11 апреля Президент остановил действие указа о назначении В.КОПИЛЯНА заместителем председателя Феодосийского городского суда.