Мать Сюзанны Станик охраняют два милиционера

Под подъездом дома Оксаны Антошко, матери Сюзанны Станик, судьи-докладчика по делу о конституционности президентского указа о роспуске парламента, дежурят двое вооруженных милиционеров в форме патрульно-постовой службы. Об этом сообщает газета "Сегодня".

74-летняя Оксана Теодоровна живет во Львове на втором этаже пятиэтажки в тихом, престижном районе города. На парадных дверях – кодовый замок. Квартира Оксаны Антошко снаружи выглядит вполне обычно – деревянная, не бронированная дверь. Милиционер, сопровождавший корреспондента издания, несколько раз позвонил в дверь (причем звонок очень смахивал на заранее обусловленный особый сигнал). Дверь не открыли. Разговаривать с обитателями квартиры журналисту пришлось стоя в коридоре. «Нас закрыли снаружи, а ключика нету. И вообще, Оксана Теодоровна спит. Она плохо себя чувствует, поэтому желательно ее не беспокоить», - сказала женщина, представившаяся родственницей Оксаны Теодоровны. Но имени своего не назвала.