БЮТ - Партии регионов: если хотя бы волос упадет с головы Тимошенко...

Народные депутаты из Блока Юлии Тимошенко требуют от Партии регионов прекратить информационную кампанию о якобы подготовке покушения на лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в заявлении народных депутатов от БЮТ, переданном УНИАН.

В документе отмечается, что 28 марта этого года заместитель председателя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ заявил, что „в ближайшее время следует ожидать убийства известного политика”. Через несколько недель, 24 апреля, народный депутат от Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ “абсолютно четко конкретизировал - покушение готовится против лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, а опасность якобы исходит от самой оппозиции”.

Депутаты из Блока Юлии Тимошенко расценивают заявления представителей Партии регионов о возможном покушении на Ю.ТИМОШЕНКО “как создание алиби для этой политической силы относительно покушения на лидера оппозиции”.

По мнению подписантов заявления, “по классическому киллерскому сценарию перед организацией покушения на известного деятеля формируется публичное алиби для заказчиков и исполнителей преступления. Народный депутат Владимир СИВКОВИЧ, бывший сотрудник советских спецслужб (которые, как известно, никогда бывшими не бывают), банально и прямолинейно реализовал эту методику, которая дала понимание сценария уничтожения лидера нашей политической силы”.

По словам депутатов от БЮТ, теперь все знают, что “коррумпированный криминальный клан, который сейчас находится у власти, избрал способ физической расправы над главным политическим конкурентом и сейчас пытается публично отвести от себя подозрение и переложить будущую ответственность”. Они заверяют, что не позволят этого сделать.

Депутаты Блока Юлии Тимошенко заявляют, если “хотя бы волос упадет с головы лидера украинской оппозиции, Партию регионов и исполнителей грязных криминальных сценариев будут судить народным судом”.

Авторы заявления требуют от СБУ немедленно допросить В.СИВКОВИЧА и В.КИСЕЛЕВА об имеющейся у них информации и остановить преступников.

Продолжение информационной кампании по этой теме в БЮТ будут считать “частью запланированной Партией регионов, совместно с криминалитетом, спецоперации по физическому уничтожению Ю.ТИМОШЕНКО”.

Как сообщал УНИАН, 22 марта исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил на пресс-конференции, что Служба безопасности Украины проверяет информацию об угрозах жизни лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО. По его словам, «есть информация о возможных угрозах . Эта информация тщательным образом проверяется».

22 марта лидер фракции Партии регионов, координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЕВА призвала не политизировать ситуацию в связи с информацией о возможном покушении на Ю.ТИМОШЕНКО.

24 марта в интервью одному из интернет-изданий депутат от Партии регионов В.СИВКОВИЧ выразил мнение, что СБУ должна взять под охрану всех лидеров оппозиции, а особенно Ю.ТИМОШЕНКО.