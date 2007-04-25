Януковичу сейчас не выгодно ”сдавать” Мороза?

Премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ абсолютно не выгодно “сдавать” председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА в нынешних условиях, считает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон ФИНЬКО.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя вчерашнее заявление народного депутата Сергей ГОЛОВАТОГО, что одним из главных пунктов переговоров между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ является возможность переизбрания председателя ВР.

По мнению эксперта, это означало бы развал коалиции и утрату В.ЯНУКОВИЧЕМ своих позиций. По словам А.ФИНЬКО, воспринимать на данном этапе заверения о возможности широкой коалиции было бы странно, и В.ЯНУКОВИЧ никак не является “глупым и наивным человеком”.

В свою очередь директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ высказал мнение, что сегодня существует такой большой уровень недоверия между политиками, что “трудно представить, чтобы такие прагматичные люди, как Ринат АХМЕТОВ, Виктор ЯНУКОВИЧ, чтобы, имея в руках синицу, отдали предпочтение созданию еще когда-то в будущем коалиции с “Нашей Украиной”.

Эксперт подчеркнул, что невозможно себе представить “союз ЯНУКОВИЧА с КИРИЛЕНКО”. Вместе с тем, по его словам, в принципе это возможно в будущем, после смены руководства “Нашей Украины”, например, на Виталия ГАЙДУКА, но это достаточно далекая, да и негарантированная ничем перспектива.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ убежден, что в таких условиях реализовать сценарий по отставке А.МОРОЗА с должности председателя Верховной Рады Украины является невозможным. Он предположил, что просто в политикуме и обществе есть ожидание, “что кто-то кого-то кинет во время этих договоренностей”.