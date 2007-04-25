Ющенко выдвинул 15 требований Януковичу (список)

"Украинской правде" стали известны пятнадцать требований, выдвинутых Виктором Ющенко Виктору Януковичу в рамках переговоров о выходе из кризиса.

Консультации между первыми лицами государства происходят почти ежедневно, иногда на них присутствуют послы США и Германии.

Требования Ющенко длительное время были неизвестны ни политикам двух лагерей, ни широкой общественности.

В самом начале предложения Ющенко не были зафиксированы письменно – он их просто надиктовал на встрече с Януковичем, тот их записал, и так они из уст в уста передавались в кругах, приближенных к президенту и премьер-министру.

Как рассказал "Украинской правде" заместитель лидера фракции Партии регионов Василий Хара, список Ющенко содержит 15 пунктов и выглядит так:

1. Признать указ президента Ющенко о роспуске парламента.

2. Отменить следующие после указа решения Верховной Рады.

3. Согласиться с проведением досрочных выборов. Вместе с тем президент готов перенести их дату.

4. Внести изменения в закон о выборах народных депутатов по части досрочных выборов. Президент может согласиться с нормой об открытых списках кандидатов в депутаты.

5. Внести изменения в закон о бюджете по части финансирования выборов.

6. Президент, а не коалиция получает право предлагать кандидатуру премьер-министра с дальнейшим утверждением его Верховной Радой.

7. Принять закон о президенте с усиленными полномочиями главы государства.

8. Принять новую редакцию закона о Кабинете министров с учетом предложений президента.

9. Принять закон об оппозиции.

10. Узаконить императивный мандат, что бы сделало невозможным формирование коалиции за счет депутатов из оппозиции.

11. Принять в новой редакции закон о ратификации Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств.

12. Законодательно закрепить Универсал национального единства.

13. Уволить действующего генпрокурора, назначить кандидатуру, предложенную Виктором Ющенко. Президент требует дальнейшего закрепления в Конституции нормы о том, что он имеет право самостоятельно увольнять генерального прокурора.

14. Назначить председателем Службы безопасности Украины кандидатуру, внесенную президентом Украины.

15. Разблокировать работу Центризбиркома. Президент согласен с требованием Виктора Януковича пересмотреть состав ЦИК, чтобы свои квоты получили все силы, представленные в парламенте.