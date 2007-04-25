Шаповал будет шокирован, если КС завтра примет решение

Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Владимир ШАПОВАЛ не может спрогнозировать, когда КС вынесет решение по делу о конституционности указа главы государства о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Конституционном Суде после завершения слушания дела в открытом режиме.

В частности, отвечая на вопрос журналистов, какая вероятность того, что завтра КС может вынести решение, В.ШАПОВАЛ сказал: «Я был бы шокирован. Любое решение должно быть, по крайней мере, приличным».

На вопрос, по какому принципу КС будет выносить решение, если голоса судей распределятся 9 против 9, В.ШАПОВАЛ сказал, что ему трудно сказать, как сложится ситуация. «Председатель может ставить на голосование, пока кто-нибудь не «сломается»». В то же время такую ситуацию он назвал «патовой».

Кроме того, по его мнению, 18 судей КС многовато для принятия решения. По словам В.ШАПОВАЛА, во многих странах количество судей конституционного суда ограничивается 12-15. «Парное число (имеется в виду судей), провоцирует раскол голосов», - считает он.

По мнению В.ШАПОВАЛА, существуют недостатки и в организации работы Конституционного Суда. «Сегодняшний процесс меня еще раз убедил, что с такими большими полномочиями нужно думать, нужен ли постсоветской стране Украине Конституционный Суд с такими полномочиями», - сказал он.