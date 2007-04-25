Третьяков заявляет о махровом хамстве со стороны руководителей Партии регионов

Народный депутат V созыва, член президиума «Нашей Украины» Александр ТРЕТЬЯКОВ призвал руководителей предприятий обнародовать через средства массовой информации факты давления с целью сбора средств на финансирование Партии регионов.

Об этом идет речь в комментарии О.ТРЕТЬЯКОВА, переданном УНИАН пресс-службой политической партии "Народный Союз Наша Украина".

«Письменное обращение вице-премьера, председателя политисполкома Партии регионов Владимира РЫБАКА к руководителям предприятий с просьбой о предоставлении партии безвозмездной финансовой помощи я расцениваю как начало сбора средств на избирательную кампанию» - заявил О.ТРЕТЬЯКОВ.

По его словам, «Партия регионов осознает, что процесс досрочных выборов уже запущен, а письмо, которое было разослано руководителям предприятий, свидетельствует, что в Партии регионов просматривается не только кадровый, идейный, но и финансовый кризис».

«Партия регионов, обещала людям «улучшение жизни уже сегодня», но не пошевелила даже пальцем, чтобы это сделать, вместо этого дала людям почувствовать на себе груз повышения жилищно-коммунальных тарифов. Сегодня она нуждается в деньгах, чтобы отбелиться посредством средств массовой информации и пиар-акций», - отметил О.ТРЕТЬЯКОВ.

Вместе с тем он отметил, что «такого махрового хамства со стороны лидеров Партии регионов, не ожидал никто, поскольку мы имеем дело с жестким давлением на руководителей предприятий и примером циничного использования админресурса». «Мне жаль руководителей предприятий, которые фактически поставлены перед выбором: либо ты финансируешь команду ЯНУКОВИЧА, либо расписываешься в нелояльности к ней. А вы знаете, как потом будут действовать эти люди», - заявил О.ТРЕТЬЯКОВ.

Он отметил, что «Наша Украина» выступает против каких-либо попыток давления на предприятия и предпринимателей. По словам О.ТРЕТЬЯКОВА, в случае возникновения подобных ситуаций партия призывает руководителей организаций публично обращаться в средства массовой информации и обнародовать подобные факты. “Только публичными действиями мы сможем противостоять использованию административного ресурса, который демонстрируют чиновники-члены Партии регионов в начале предвыборной кампании”, - убежден О.ТРЕТЬЯКОВ.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля газета «Коммерсант-Украина» сообщала, что председатель исполкома Партии регионов, вице-премьер В.РЫБАК обратился к руководителям предприятий с письменной просьбой о предоставлении партии безвозмездной финансовой помощи. Соответствующее письмо датируется 6 апреля этого года, сообщает газета «Коммерсант-Украина», которая получила текст обращения из приемной руководителя одного из крупных юго-восточных предприятий.

В свою очередь, пресс-служба вице-премьера разъяснила, что Партия регионов просит безвозмездную финансовую помощь исключительно у предпринимательских структур и частных предприятий, и это не противоречит действующему законодательству и не может расцениваться как аминресурс.