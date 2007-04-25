Богатырева не отрицает, что может занять место Мороза

Народный депутат Украины, координатор коалиции национального единства Раиса Богатырева обещает уже завтра дать ответ на недавнее заявление депутата-«нашеукраинца» Сергея Головатого о возможной смене председателя Верховной Рады Украины. Об этом, как передает корреспондент ForUm’a, Богатырева заявила в интервью журналистам.

«Будем сохранять интригу, но я скажу так: я сейчас не комментирую этот вопрос, но мой ответ завтра будет», - в частности заявила Богатырева.

Напомним, выступая в парламенте депутат-«нашеукраинец» Сергей Головатый, который вопреки позиции своей фракции продолжает участвовать в заседаниях парламента заявил, что знает, к чему сводится политический компромисс между Президентом и премьером. «Компромисс сводится к смене главы ВРУ на лидера коалиции. Я не буду вмешиваться в дела коалиции, пусть она решет, может ей лучше поменять лидера коалиции, чем менять лидера ВРУ, но это их дело», - сказал он.