Коалиция и оппозиция попрощались до 17.00

Представители оппозиции, коалиции, правительства и Секретариата Президента Украины намерены сегодня в 17.00 продолжить политические консультации относительно выхода из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЕВА по окончании первого раунда переговоров. По ее словам, во время первого раунда переговоров речь шла о конкретных вопросах организации работы группы, которая должна найти выход из политического кризиса.

Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что коалиция и правительство настаивают на том, чтобы в основу каких-либо договоренностей была положена Конституция Украины и действующее законодательство.

Кроме того, по ее словам, коалиция считает, что решение Конституционного Суда об указе Президента о роспуске Верховной Рады «станет той отправной точкой, которая позволит дальше двигаться вперед».

При этом, отметила Р.БОГАТЫРЕВА, коалиция соглашается, что решение, которое примет КС, «может оставить ту или другую сторону неудовлетворенной, или решение будет таким, что какая-то политическая сила не признает его». В связи с этим, отметила она, для того, чтобы решение КС действовало, необходимо решить пакет вопросов, о которых говорили и Президент Украины, и премьер-министр.

Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что за время перерыва между первым и вторым раундом переговоров обе стороны должны определить тот перечень вопросов, которые не вызывают разногласий, «а дальше уже, в следующие дни, можно дойти до детализации законопроектов по тем вопросам, которые вызывают разногласия».

При этом, по словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, во время переговоров речь не шла о том, что коалиция отрицает проведение каких-либо досрочных выборов. «Мы говорим, что это действительно способ быстрого и эффективного развития демократии», «но если мы не будем придерживаться норм Конституции, это приведет фактически к разрушению того законодательства, которое уже существует», - сказала она.

Координатор парламентского большинства отметила, что диалог, начавшийся сегодня, не будет в дальнейшем легким. При этом, по ее словам, все стороны договорились, что на время переговоров необходимо прекратить какие-либо акции и митинги в поддержку политических сил.

Кроме того, по ее словам, сейчас очень трудно спрогнозировать, насколько длительным будет переговорный процесс. «Но вижу, что стороны настроены на диалог», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.