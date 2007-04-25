Представители коалиции и оппозиции уперлись каждый на своем

Представители коалиции и оппозиции не достигли конкретных договоренностей во время консультаций по выходу из политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам после завершения консультаций сообщил лидер партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, консультации, которые состоялись, стали рабочей встречей, во время которой была попытка выработать общий подход к выходу из кризиса.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что обе фракции объединенной оппозиции - БЮТ и «Наша Украина» - выступили с единой позицией, которая заключается в том, что все стороны конфликта должны признать необходимость проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

«После того, как будет согласие по этой позиции, может состояться разговор по другим наиболее важным актуальным вопросам», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По словам лидера «Нашей Украины», все ссылки правительства и коалиции на то, что выходом из кризиса может стать решение Конституционного Суда относительно указа Президента о роспуске ВР, «являются недостаточными».

По его словам, по мнению представителей оппозиции, «любое решение Конституционного Суда не разрешит масштабный политический кризис, поскольку КС не уполномочен решать все наиболее ключевые проблемы страны».

Наиболее приемлемым выходом из ситуации, по словам В.КИРИЛЕНКО, является проведение досрочных выборов. «И только украинский народ может решить все эти проблемы», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что обе политические оппозиционные силы не отступят от своей точки зрения, поскольку другого пути сегодня для Украины нет.

Он не исключил, что продолжение консультаций по выходу из политического кризиса может состояться уже сегодня.

При этом он выразил мнение, что консультации должны проходить в открытом режиме при участии представителей СМИ. «Мы не обсуждаем ничего такового, что должно быть закрытым для общественности», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Лидер «Нашей Украины» также сообщил, что во время консультаций представители правительства и коалиции отметили, что они не собираются менять своей позиции относительно невозможности проведения досрочных парламентских выборов.

В.КИРИЛЕНКО также сказал, что во время консультаций не обсуждался вопрос о возможности переноса даты выборов. «Пока никакая другая дата не называется», - сказал он.