Крымские коммунисты не отступают от жены Ющенко

Крымские коммунисты сегодня снова установили пикет на пути следования кортежа супруги Президента Украины - главы Наблюдательного света Международного благотворительного фонда "Украина 3000" Екатерины ЮЩЕНКО.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК Александр ДОМБРОВСКИЙ, сегодня Е.ЮЩЕНКО находится с визитом в Лозовской школе-интернате (Симферопольский район Автономии). Там ее ждал пикет коммунистов. По данным А.ДОМБРОВСКОГО, в акции участвовали всего "несколько десятков человек".

Как стало известно корреспонденту УНИАН, на месте событий произошел инцидент со съемочными группами двух телеканалов. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля активисты КПУ и Союза советских офицеров Крыма провели пикет и установили палатки при въезде в Международный детский центр "Артек", куда с визитом прибыла Е.ЮЩЕНКО.