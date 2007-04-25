Представители оппозиции и коалиции проводят встречу в Доме с химерами

В эти минуты представители оппозиции и коалиции проводят встречу, на которой обсуждается вопрос участия всех политических сил в досрочных парламентских выборах.

Как сообщил УНИАН один из участников этой встречи, пожелавший остаться неизвестным, встреча проходит в Доме с химерами на улице Банковой.

По словам участника встречи, переговоры проходят под председательством первого заместителя главы Секретариата Президента Ивана ВАСЮНИКА.

От оппозиции на встрече присутствуют лидер партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО, один из руководителей БЮТ Александр ТУРЧИНОВ, депутат от БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ, депутат от «Нашей Украины» Николай ОНИЩУК, лидер партии “Реформы и порядок” Виктор ПИНЗЕНИК, депутат 4-го созыва Иван ПЛЮЩ.

От коалиции на встрече присутствуют лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТИНЮК, лидер парламентского большинства, председатель фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА, министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ, первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ, депутат из фракции СПУ Сергей МАТВИЕНКОВ и руководитель Главного юридического управления ВР Михаил ТЕПЛЮК.

Как сообщил собеседник агентства, на встрече речь идет о том, что единственным выходом из политического кризиса являются досрочные выборы, что все политические силы должны выполнить указ Президента и принять участие в досрочных парламентских выборах.