Для Лавриновича очевидно, что выборов 27 мая быть не может

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что постановление Высшего административного суда Украины, в котором идет речь о невозможности проведения внеочередных выборов 27 мая является абсолютно легитимным и должно выполняться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве.

А.ЛАВРИНОВИЧ считает, что это решение «очевидное и ясное – выборов быть не может 27 мая при любых обстоятельствах».

Министр убежден, что если Конституционный Суд примет решение о конституционности указа Президента о роспуске парламента и назначении даты внеочередных выборов, то дату выборов необходимо будет определять на основе действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля заместитель министра Кабинета министров Елена ЛУКАШ заявила, что Высший административный суд Украины подтвердил решение Печерского районного суда Киева об отказе рассматривать иск Блока Юлии Тимошенко о бездеятельности Центральной избирательной комиссии относительно формирования окружных избирательных комиссий.

Сегодня, 25 апреля, народный депутат V созыва, член фракции Партии регионов Григорий КАЛЕТНИК заявил, что, рассматривая эту жалобу, ВАСУ принял отдельное постановление, в котором отмечено, что создание окружных избирательных комиссий с нарушением сроков, установленных законом, может поставить под сомнение результаты досрочных выборов.