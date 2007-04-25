Мороз поведал Ющенко о своих тревогах

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ призвал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отменить указ о роспуске парламента.

Об этом говорится в открытом письме А.МОРОЗА к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО, активу политических партий и гражданам Украины, переданном УНИАН пресс-службой Социалистической партии Украины.

Председатель ВР отмечает, что обращается к Президенту как гаранту соблюдения Конституции Украины и ее государственного суверенитета. По словам А.МОРОЗА, его тревожит, что “в горнило политического противостояния усилиями оппонирующих сторон брошен авторитет органов и институтов власти: Президента, парламента, правительства, Конституционного Суда, общих судов, других властных и политических структур, тотально уничтожается доверие к ним”. По его мнению, “на возобновление или становление авторитета власти придется потратить много усилий и времени. В таких условиях нужно иметь какой-то центр, катализатор, островок надежды, к которому должны стремиться, на который будут ориентироваться все общественно активные люди, кому не безразлична перспектива страны. Таким центром может быть лишь Конституция Украины”.

А.МОРОЗ напоминает, что “еще совсем недавно мир признавал высокое качество нашего Основного Закона. Двух лет еще не прошло, как Венецианская комиссия (несмотря на некоторые замечания) положительно оценивала приближение реформированной нами системы власти к европейской модели”, но сейчас политики пытаются “уничтожить основу украинского законодательства”.

Председатель ВР убежден, что “и Президент Украины (без злого умысла) приобщился к этому неблагодарному и опасному делу”, о чем свидетельствует Указ от 2 апреля с.г. По словам А.МОРОЗА, аргументы в речах последних недель, приведенные в интересах упомянутого Указа, “в чем-то правдивые, в чем-то вымышленные”. “Но все это не закрывает суть истины (как один из авторов Конституции могу так говорить) – Ваш Указ от 2 апреля неконституционный, то есть незаконный. И кто в первую очередь это знает – Вы, автор документа”, - отмечает А.МОРОЗ.

По его мнению, настоящий документ является опасным, потому что “спровоцированные им одни за другими выборы, создание зловещего прецедента приведут Украину к расколу, потере государственности, к страданиям людей”, потому что эти выборы будут незаконными.

А.МОРОЗ призывает В.ЮЩЕНКО отменить Указ о роспуске ВР, а парламент и правительство могут отменить свои соответствующие постановления. “Но сделать это нужно так, чтобы ни у кого не возникало искушения повторить рискованный эксперимент. А для этого нужно иметь юридический “замок” - заключение Конституционного Суда”, - убежден председатель ВР.

Он считает, что после такого шага можно снять все недоразумения, которые “наслоились в правовом поле, во взаимоотношениях между властными институтами”.