В КС препирались судьи и участники процесса

Представитель Президента в Конституционном Суде Украины Владимир ШАПОВАЛ просит КС определить путем обсуждения и принятия постановление, является ли материалом дела стенограмма открытого устного судебного заседания и имеют ли право знакомиться с ней стороны-участники процесса относительно конституционности указа о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством В.ШАПОВАЛ обратился сегодня к судьям КС.

Поводом для этого ходатайства стали слова судьи КС Валерия ПШЕНИЧНОГО, который выражал несогласие с тем, что на имя председателя суда Ивана ДОМБРОВСКОГО поступило письмо от Секретариата Президента с требованием предоставить для ознакомления стенограмму судебного заседания от 17 апреля.

По убеждению В.ПШЕНИЧНОГО, ни у кого нет права «затребовать копию стенограммы заседания».

Кроме того, обращаясь к представителю Президента в КС, В.ПШЕНИЧНЫЙ отметил, что В.ШАПОВАЛ каждый день находится на судебном заседании, и мог сам после его завершения, в случае необходимости обратиться в суд с просьбой предоставить ему для ознакомления стенограмму, а не делать это путем направления писем на имя председателя КС.

В свою очередь, отвечая на эту реплику судьи, В.ШАПОВАЛ сказал, что направленное письмо «было абсолютно корректно», а потому он не видит каких-то проблем в получении стенограммы, однако просит суд рассмотреть его ходатайство.

В свою очередь судья-докладчик Сюзанна СТАНИК предложила обнародовать в соответствующих средствах массовой информации всю стенограмму судебного заседания после его завершения для того, чтобы все желающие имели возможность ее прочитать.

Кроме того, во время судебного заседания между судьями и некоторыми участниками судебного процесса, в частности, представителем Кабинета министров в КС Василием НИМЧЕНКО, возник спор. Поводом для него стало воздержание В.НИМЧЕНКО от ответов на вопросы, которые задавали отдельные судьи, в частности, те, которые в канун рассмотрения указа Президента в КС о роспуске парламента выступили на пресс-конференции и заявили о давлении на них.

В своем выступлении по этому поводу судья Петр СТЕЦЮК сказал: «Манера ответов, заявления, которые носят оскорбительный характер по отношению к судьям, все это является недопустимым».

Судья Ярослава МАЧУЖАК допустила, что заявление судей было ошибочным, «но нельзя распинать судей за их общественную позицию». При этом она выразила уверенность, что «это все превращается, простите меня, в какую-то политическую браваду. Так работать нельзя. Нельзя так вершить правосудие».

Вместе с тем, В.ПШЕНИЧНЫЙ, обращаясь к сторонам-участницам процесса, отметил, что со стороны Президента Украины на суд никто давление не оказывает.

В то же время он отметил, что до принятия решения относительно указа Президента, в соответствии с регламентом КС, осталось 5 дней, но с такими темпами вряд ли суд сможет уложиться в эти сроки.

Во время судебного заседания судьи также проголосовали относительно предложения одного из членов КС рассмотреть в закрытом режиме вопрос: должны ли участники процесса обязательно давать ответы на вопрос. «За» проголосовали 5 судей, «против» – 12.