КС перешел к заключительному выступлению сторон

Сегодня около 12.00 Конституционный Суд Украины, который рассматривает вопрос о конституционности указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады, перешел к заключительному выступлению сторон.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение участникам процесса объявил председатель КС Иван ДОМБРОВСКИЙ.

В этой стадии судебного процесса выступление начал представитель Президента в КС Владимир ШАПОВАЛ.