КС перешел к заключительному выступлению сторон
12:07, 25 апреля 2007Политика
1642 0
Слово взял Шаповал
Сегодня около 12.00 Конституционный Суд Украины, который рассматривает вопрос о конституционности указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады, перешел к заключительному выступлению сторон.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение участникам процесса объявил председатель КС Иван ДОМБРОВСКИЙ.
В этой стадии судебного процесса выступление начал представитель Президента в КС Владимир ШАПОВАЛ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter