Партия регионов может говорить о досрочных выборах в ВР

Депутат Верховной Рады V созыва Михаил Чечетов в эфире 5 каналазаявил, что Партия регионов готова к компромиссу в вопросе досрочных выборов.

Михаил Чечетов отметил: "Партия регионов и Коалиция готовы пойти на максимальные компромиссы, в том числе если будет принято консолидированное решение о целесообразности идти на выборы в интересах государства, Партия регионов готова рассмотреть этот вопрос".

Вместе с тем, он отрицал заявление депутата Сергея Головатого, что Ющенко и Янукович могут договориться о замене спикера Верховной Рады Александра Мороза на лидера коалиции.

Михаил Чечетов: "Я бы хотел ответить одесским анекдотом "не дождётесь!", но отвечу следующим образом. (…) Коалиция очень сплочённая, монолитная и в данной ситуации попытки вбить клин между участниками коалиции... они обречены на провал".