Председатель ВР снял все проблемы

Председатель Верховной Рады Украины 5-го созыва Александр МОРОЗ заявляет, что все напряженности, которые привели к Указу Президента Украины о роспуске парламента, сняты. Об этом А.МОРОЗ заявил в интервью телеканалу "Украина" сегодня вечером.

Он отметил, что еще 3 апреля предложил Президенту компромисс: "По шагу назад – он (Президент) отменяет указ свой, мы отменяем постановления Верховной Рады. Тем самым мы открываем пространство для того, чтобы выяснить, какие напряженности нужно снять".

"Так я хочу сказать, что на сегодня уже они все сняты. Нет дискуссии, нет проблем. Это просто неугомонное желание отдельных радикалов использовать искусственно созданную коллизию, чтобы реализовать свой потенциал, желание быть при власти. Больше ничего нет", - цитирует А.МОРОЗА “Украинская правда”.

Он также обвинил оппозицию в намерениях "в перспективе сконцентрировать в руках Президента всю полноту власти".

А.МОРОЗ также выразил мнение, что для поиска компромисса сторонам "необходима отправная точка". "Ею может быть решение Конституционного Суда", - прибавил он.

Относительно заявлений оппозиции он сказал: "В сегодняшних радикальных предложениях, которые раздаются с площадей, никакой реальной основы нет, это все чистый популизм".