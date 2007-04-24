Есть три варианта развития событий в КС

Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Владимир ШАПОВАЛ опровергает сообщение, которое появилось одновременно в нескольких информационных агентствах, о том, что он якобы считает неправильным, если производство по делу о конституционности Указа Президента о роспуске парламента будет прекращено.

Как сообщает пресс-служба Президента, цитируя информационное сообщение, В.ШАПОВАЛ отметил, что не соответствует действительности следующая фраза: «Лично мое мнение – это будет неправильным", - сказал Шаповал, имея в виду закрытие производства по этому делу».

«Это неправда, это выдумка», – сказал представитель Президента, добавив, что возмущен таким толкованием своих слов.

В.ШАПОВАЛ подтвердил свое мнение о том, что существует три варианта развития событий в КС: Указ признается конституционным, неконституционным или производство по делу прекращается. «То же самое я говорил несколько дней назад в эфире «1+1», – сказал В.ШАПОВАЛ.

Юрист также заметил, что давал сегодняшний комментарий в присутствии многих журналистов, следовательно, достоверность его слов можно легко проверить.