Сотрудники СБУ пытались вручить повестку нотариусу судьи Станик
20:27, 24 апреля 2007Политика
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Сообщение о силовых методах "не соответствует"
|Василий КИСЕЛЕВ
Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, «никто в квартиру не врывался. Были полностью законные действия в рамках соответствующего уголовного дела, которое находится в производстве Службы безопасности».
При этом в пресс-службе СБУ отметили, что “сотрудники СБУ пытались вручить повестку нотариусу С.СТАНИК”.
«Силовых методов не применялось», - подчеркнули в пресс-службе СБУ.
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