Сотрудники СБУ пытались вручить повестку нотариусу судьи Станик

20:27, 24 апреля 2007
Политика
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Сообщение о силовых методах "не соответствует"

КИСЕЛЕВ
Служба безопасности Украины опровергает информацию, распространенную отдельными СМИ со ссылкой на народного депутата от Партии регионов Василия КИСЕЛЕВА, о том, что якобы сотрудники спецслужбы врывались в квартиру нотариуса судьи Конституционного суда Сюзанны СТАНИК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, «никто в квартиру не врывался. Были полностью законные действия в рамках соответствующего уголовного дела, которое находится в производстве Службы безопасности».

При этом в пресс-службе СБУ отметили, что “сотрудники СБУ пытались вручить повестку нотариусу С.СТАНИК”.

«Силовых методов не применялось», - подчеркнули в пресс-службе СБУ.

 

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