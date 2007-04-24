Лубченко рассказал Ющенко о давлении на журналистов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня встретился с председателем Национального союза журналистов Игорем ЛУБЧЕНКО, которого на съезде журналистов в конце прошлой недели избрали на эту должность на третий срок.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе встречи председатель НСЖУ проинформировал Президента об актуальных вопросах жизнедеятельности СМИ. Собеседники обменялись оценками относительно процесса разгосударствления прессы.

Также во время встречи руководитель НСЖУ поблагодарил В.ЮЩЕНКО за те усилия, которые Президент лично прилагает для утверждения свободы слова. В то же время, как отметил И.ЛУБЧЕНКО, в регионах руководители местной власти по-прежнему нередко прибегают к давлению на журналистов, вмешиваются в деятельность редакций. Поэтому тема отношений власти и прессы была среди ключевых на журналистском съезде, отметил он.

По поводу поднятых на журналистском съезде проблем, решение которых нуждается в участии государственных органов, Президент дал соответствующие поручения. Он также сказал, что направит специальное обращение к руководителям местной власти о пресечении проявлений администраторского давления на журналистские коллективы.