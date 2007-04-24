Журавский заявляет, что Томенко ”нагло лжет”

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСКИЙ опровергает заявления заместителя председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО о бездеятельности столичной власти и невозможности принять в Киеве финал Чемпионата Европы по футболу в 2012 года.

Об этом говорится в комментарии В.ЖУРАВСКОГО, текст которого передала УНИАН пресс-служба КГГА.

“Слова вице-спикера, что якобы столичная власть не готова и не сможет подготовиться к проведению Евро-2010 не имеют никакого обоснования”, - отмечает В.ЖУРАВСКИЙ. По его словам, согласно плану действий власть города, Киевсовет должны выделить земельный участок для строительства современного стадиона, который будет отвечать всем европейским стандартам и будет рассчитан приблизительно на 60 тыс. мест. Новопостроенный стадион, который будет принадлежать коммунальной собственности, впоследствии планируется прозрачно на конкурсных основах продать эффективному владельцу, а полученное средства направить в социальную сферу, отметил В.ЖУРАВСКИЙ.

Кроме того, по его словам, киевская власть вообще уделяет особое внимание популяризации спорта, в частности футбола, среди молодежи, ведь через пять лет в сборную Украины по футболу придут ребята, которым сейчас по 15-18 лет и которые сейчас занимаются в спортивных юношеских школах. Так, в 2006 г. построен один стадион на 1,5 тыс. мест по ул. Шепелева, 3 и реконструированы еще два стадиона. Кроме того, при общеобразовательных школах сооружаются поля и площадки с искусственным покрытием, на которых можно проводить соревнование в любое время года и в любую погоду. В целом, по данным В.ЖУРАВСКОГО, в прошлом году в Киеве построены 6 футбольных полей и площадок.

Заместитель председателя КГГА также опроверг заявления Н.ТОМЕНКО, касающиеся строительства новых школ и развития гуманитарной сферы.

“В 2006 году мы построили четыре школы, тогда как в 2005 году не была построена ни одна. Мы построили школу-детский сад. В 2007 году мы построим две общеобразовательные школы, педагогический колледж, отремонтируем и расширим еще две школы. На все это мы запланировали более 160 млн. грн.”, - сообщил В.ЖУРАВСКИЙ. По его словам, “человек, который после этого заявляет, что за год работы новой власти не строились ни школы, ни садики, просто нагло лжет”.

При этом он отметил, что, в отличие от Н.ТОМЕНКО, свои слова он может подтвердить фактами. Так, по данным В.ЖУРАВСКОГО, в 2006 г. столичная власть с целью развития молодежного спорта реконструировала стадион «Авангард» (детско-юношеская спортивная школа «Победитель») и стадион в парке Воинов-интернационалистов (комплексная ДЮСШ). Поля и площадки с искусственным покрытием соорудили в общеобразовательной школе № 83 по ул. Героев Космоса, 3, ДЮСШ «Смена» по ул. Л. Гавро, 24.

Относительно новых общеобразовательных учебных заведений В.ЖУРАВСКИЙ сообщил, что в 2006 г. была построена школа № 177 с углубленным изучением биотехнологий, на что было потрачено 70 млн. грн. городских средств, школа № 76 в Святошинском районе - почти 34 млн. грн., школа № 23 в с. Быковня Деснянского района - 22 млн. грн., школа-детский сад при школе №148 в Днепровском районе - 17 млн. грн. Работы, по его данным, осуществлялись на общую сумму средств 143 млн. грн. (из них 99 млн. грн. - городские средства). За средства инвесторов построены два детских сада в Шевченковском и Оболонском районах, добавил В.ЖУРАВСКИЙ.

Кроме того, отметил он, в 2007 году планируется построить: две общеобразовательные школы - одну в Дарницком районе на Позняках - 110 млн. грн., и в Соломенском районе в Жулянах - 36 млн. грн.; а также Педагогический колледж, на строительство которого из городского бюджета предусмотрены 65 млн. грн.; школу-детский сад в Дарницком районе на Позняках - 34 млн. грн. Также будут введены в эксплуатацию к 1 сентября четыре достроенные и реконструированные школы в Святошинском и Соломенском районе.

Таким образом, по словам В.ЖУРАВСКОГО, в 2007 году из городского бюджета на строительство школ будут потрачены более 160 млн. грн. городских средств.

Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции народный депутат V созыва, представитель БЮТ Н.ТОМЕНКО выразил уверенность, что киевская городская власть самостоятельно не справится с подготовкой к финалу Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Киеве. “Не верю, что сегодня киевская власть способна самостоятельно это сделать ”, - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, ситуация в столице с подготовкой к Евро-2012 “трагическая”. Поэтому, отметил Н.ТОМЕНКО, подготовку столицы к этому событию должен взять под свою опеку общенациональный оргкомитет.

Н.ТОМЕНКО также выразил уверенность в необходимости проведения в Киеве референдума по вопросам отставки мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и роспуска Киевсовета. Основанием для этого, по его словам, является то, что за год деятельности команды Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО больше всего пострадали “среднестатистические киевляне”. Н.ТОМЕНКО сказал, что за прошлый год в Киеве на 100% не выполнена ни одна социально-экономическая и гуманитарная программа, не построен ни один новый детский сад, школа, спортивное заведение и т.п.