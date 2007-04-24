Коммунисты заставили жену Ющенко добираться в Артек ”степями и лесами”

Супругу Президента Украины - главу Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда "Украина 3000" Екатерину ЮЩЕНКО, которая прибыла сегодня в Международный детский центр "Артек", встречал пикет крымских коммунистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского рескома КПУ со ссылкой на главу Союза советских офицеров Крыма Сергея НИКУЛИНА, "госпоже ЧУМАЧЕНКО-ЮЩЕНКО пришлось освоить прошлогодний опыт американцев и пробиваться на территорию нужного объекта обходными путями - степями, лесами, тропами".

По данным коммунистов, центральный въезд в "Артек" был блокирован "многочисленными участниками пикета", среди них представители Компартии, Союза советских офицеров, комсомольцы, студенты". Пикетчики держали в руках красные флаги, лозунги с требованием передать "Президенту страны не втягивать страну в НАТО, уходить из власти, вернуть на стелу "Артека" демонтированные ордена Ленина и Дружбы народов". Пикетчики также держали транспаранты с лозунгами: "Cколько платят в ЦРУ?", "Чумаченко-вокзал-Америка!", "Крым - не Оклахома!".

Как сообщили корреспонденту УНИАН журналисты, которые были сегодня в "Артеке", при въезде в лагерь был немногочисленный пикет коммунистов. Е.ЮЩЕНКО в "Артек" прибыла, но к журналистам не вышла из-за напряженного графика визита. С прессой встретился один из представителей Наблюдательного совета МБФ "Украина 3000". Пресс-конференцию Е.ЮЩЕНКО планирует провести через несколько дней.

Начальник Центра общественных связей крымской милиции Александр ДОМБРОВСКИЙ сообщил корреспонденту УНИАН, что пикет КПУ возле "Артека" не был санкционирован. "Заявки на его проведение они не подавали", - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ. Он также сообщил, что в пикете участвовали около 80-ти человек. Их главное требование было вернуть на стелу "Артека" ордена Ленина и Дружбы народов" (эти ордена были сняты еще в начале апреля. По данным пресс-службы лагеря, после реставрации они будут возвращены на место - УНИАН). Порядок пикетчики не нарушали и дорогу не блокировали.

Как сообщал УНИАН, Е.ЮЩЕНКО прибыла в "Артек" для участия в международной конференции по развитию и воспитанию человека.