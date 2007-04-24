В КС считают, что представители Кабмина продемонстировали неуважение к суду

15:52, 24 апреля 2007
Политика
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Лукаш и Кондак ушли с заседания

СудПредставители Кабинета министров в Конституционном Суде Елена ЛУКАШ и Павел КОНДЫК покинули заседание суда «в связи с производственной необходимостью».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель КС Иван ДОМБРОВСКИЙ после возобновления заседания в 14.00, зачитав соответствующее заявление Е.ЛУКАШ И П.КОНДЫКА.

Е.ЛУКАШ и П.КОНДЫК в своем заявлении отметили, что Кабмин будет представлять постоянный представитель Кабинета министров Украины в КС Василий НИМЧЕНКО.

Реагируя на это заявление один из судей Петр СТЕЦЮК сказал, что такие действия представителей Кабмина являются неуважением к суду и в связи с этим предложил перейти к закрытой части рассмотрения дела относительно конституционности указа Президента о роспуске парламента.

Сейчас судьи обсуждают это заявление представителей Кабмина.

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