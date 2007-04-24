В Нашей Украине Януковичу напомнили, что он - не Бог

Высказывание Януковича с предложением Президенту покаяться в обмен на помилование напоминают персонажей-царей из сказок, общеизвестных своей непоследовательностью, цитирует заявление пресс-службы Нашей Украины официальный сайт блока.

Пресс-служба партии “Наша Украина” с ответственностью заявляет - если бы наш славный “тому-що-послідовний” отвечал за свои слова (например, за скрепленный своей подписью Универсал национального единства), то мы бы не имели сейчас ни диких проявлений узурпации власти, ни политико-правового хаоса, который поднял неутолимый аппетит к власти “кризисной” коалиции.

Фразеология наподобие “казнить-помиловать” – признак властного самодурства, присущего авторитарным правителям, преимущественно из азиатских регионов времен переселения народов. Украинский народ не уполномочивал Януковича одновременно быть Судьей, Правителем и Прокурором в одном лице. Мы напоминаем, что Виктор Федорович Янукович не является Богом, а всего лишь Премьер-министром Украины – должностным лицом, которое временно состоит в своей должности и должен был бы заботиться о народе, а не об интересах Партии регионов.