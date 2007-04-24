Генпрокуратура отказала в возбуждении уголовного дела против Станик

Генеральная прокуратура Украина отказала в возбуждении уголовного дела в отношении заместителя председателя Конституционного Суда Украины Сюзанны СТАНИК из-за отсутствия состава преступления.

Об этом говорится в письме исполняющего обязанности генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ в адрес С.СТАНИК, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

В частности, В.ПШОНКА сообщает, что ранее органы прокуратуры по обращению С.СТАНИК проверили информацию, обнародованную в СМИ, о незаконном получении заместителем председателя КС объектов недвижимости и другого имущества. “Эта информация признана не отвечающей действительности, является ложной”, - пишет В.ПШОНКА.

“Публикации и распространение в отношении Вас информации Генеральной прокуратурой признаны вмешательствам в судебную деятельность, в связи с чем возбуждено уголовное дело согласно ч.1 ст.376 УК Украины”, - пишет В.ПШОНКА в письме на имя С.СТАНИК.

Кроме того, В.ПШОНКА отмечает, что Генеральная прокуратура получила материалы Службы безопасности Украины и обращения народного депутата Украины Григория ОМЕЛЬЧЕНКО. “Изучением этих материалов установлено, что в них отсутствуют какие-либо объективные данные о получении Вами взятки или совершения других коррупционных деяний. Они приобщены к материалам уголовного дела, в ходе досудебного следствия по которому будет дана правовая оценка всем этим обстоятельствам”, - отмечает и.о. генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от фракции БЮТ Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заявил 20 апреля на пресс-конференции, который направил Президенту Украины обращение, в котором просит поручить Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины проверить информацию относительно получения родственниками судьи КС С.СТАНИК земельных участков, недвижимости и автомобилей.

По словам Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, он лично провел депутатское расследование, в ходе которого было установлено, что действительно мать заместителя председателя КСУ С.СТАНИК, начиная с 2003 года, осуществляла соответствующие финансовые операции по приобретению земельных участков и недвижимости в Ялте и Киеве, а также покупке 4 дорогих иномарок.

По мнению Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, обнародованная информация, а также выясненные им обстоятельства и факты «дают основания сделать вывод, что в деяниях заместителя председателя КС С.СТАНИК видятся признаки коррупции».

Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также отметил, что соответствующее обращение он направил в Генеральную прокуратуру, СБУ, а также председателю КС Ивану ДОМБРОВСКОМУ с просьбой рассмотреть вопрос о возможном отстранении судьи С.СТАНИК от работы на тот момент, пока правоохранительные органы не рассмотрят и не дадут соответствующую оценку обнародованной СБУ информации.