Регионал Сивкович рекомендует СБУ взять под охрану Тимошенко

Народный депутат от Партии регионов Владимир Сивкович считает, что СБУ должна взять под охрану всех руководителей оппозиции, но в первую очередь лидера БЮТ Юлию Тимошенко.

«Потому что не дай Бог, с ней что-то случится – мы никогда не оправдаемся. Я не говорю, что такое задумано, но такое может быть. И спровоцировать эту ситуацию может кто угодно: внешние силы, внутренние силы, кто угодно. Поэтому я сейчас обращаюсь к Президенту: если он хочет в стране спокойствия, он должен дать команду СБУ взять под усиленную охрану и Тимошенко, и Луценко, и Кириленко. В первую очередь, Тимошенко», - заявил Сивкович.

На вопрос, от кого исходит опасность для лидеров оппозиции, депутат сказал: «От самой оппозиции, и ее инвесторов. Ну, представьте себе ситуацию, если не дай Бог, что-то случится с Тимошенко, кого сделают виноватым? Понятно, на кого упадет тень. А кому это выгодно больше всего? Ее же соратникам. А кому это внешне выгодно?.. России это выгодно? Нет. Европе это выгодно? Нет. Есть одна страна, которой это может быть выгодно. Большая страна».

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