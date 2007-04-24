Кириленко поднимает общество в защиту Ющенко

“Наша Украина” будет инициировать созыв Форума демократических сил в поддержку Указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады V созыва.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом сегодня заявил лидер партии Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, главной целью Форума является поддержка Президента Украины как гаранта Конституции, который “защитил право народа избирать себе власть” В.КИРИЛЕНКО отметил, что общество Украины должно вместе сказать “нет” заговорщикам, которые саботируют выполнение указа Президента о досрочных выборах.

“Наша цель - консолидация политических партий и общественных организаций с целью защиты конституционного права украинского народа на свободные и демократические выборы”, - подчеркнул лидер “Нашей Украины”.