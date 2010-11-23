Тимошенко: чтобы вернуться к демократии, нужны три фактора

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сохранение украинской демократии зависит от активной позиции гражданского общества и поддержки европейского сообщества.

Как сообщается на официальном сайтеЮ.ТИМОШЕНКО, об этом лидер "Батьківщини" заявила сегодня во время встречи с экс-президентом Литвы Валдасом АДАМКУСОМ.

"Для того, чтобы наша страна вернулась на демократический путь развития, нам нужно активное демократическое общество, честные выборы и солидарность друзей Украины, особенно в Европе", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом лидер партии "Батьківщина" поблагодарила В.АДАМКУСА за поддержку и помощь Украине. Она отметила, что Украина сейчас переживает трудные времена. "В Украине происходит свертывание демократии и устанавливается авторитарный режим", - констатировала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, В.АДАМКУС выразил поддержку активным действиям украинской оппозиции. "Мы с тревогой наблюдаем за тем, что происходит в Украине. Наша поддержка - на вашей стороне", - сказал он.

"Вы не должны отступить. Вы не должны сдаваться. Мы не должны сдаваться. Мы должны защищать наши общие демократические ценности", - подчеркнул В.АДАМКУС, добавив, что всегда поддерживал и поддерживает европейские устремления Украины.